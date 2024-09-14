نفى المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، ما أثير عن وفاة عامل التحويلة في حادث تصادم قطارين بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية. وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية» الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة «mbc مصر»، مساء السبت، إنّه تم إخلاء جميع الحالات من موقع الحادث.

وأضاف أن محزون الدم كاف جدا في المحافظة، موضحًا أنه لا توجد أي مشكلة طبية في الشرقية خلال هذه الآونة. وأشار إلى أنه لا يمكن تحديد سبب الحادث في الوقت الحالي، موضحًا أن الأجهزة المعنية تباشر عملية الفحص والتحقيق حول الحادث.

ووقع مساء السبت، تصادم قطارين ببعضهما أمام الكوبري الجديد بمدينة الزقازيق. وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية بلاغا يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم قطارين ببعضهما أمام الكوبري الجديد بمدينة الزقازيق، وهرع إلى موقع البلاغ 20 سيارة إسعاف.

وفي حصيلة وصفتها بأنها شبه نهائية، أعلنت وزارة الصحة والسكان، ارتفاع أعداد مصابي حادث تصادم قطاري الزقازيق إلى 49 مصابا مع تسجيل ثلاث وفيات.

وقالت الوزارة في بيان، إنه تم نقل المصابين إلى مستشفيات جامعة الزقازيق، والأحرار، وإحدى المستشفيات الخاصة بمحافظة الشرقية، بناء على طلب المصابين.

وأضافت أن الحالة الصحية لـ 44 من المصابين مستقرة ومرشحين لمغادرة المستشفيات خلال الساعات القليلة القادمة، بينما يوجد 5 مصابين فقط حالتهم غير مستقرة، وجاري المتابعة. في حين أصدرت هيئة السكك الحديدية، بيانًا بخصوص تصادم قطارين بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية.

وأفادت الهيئة في بيان، بوقوع حادث اصطدام قطار ركاب رقم 281 متجه الزقازيق إلى الإسماعيلية، بقطار ركاب رقم 336 المتجه من المنصورة إلى الزقازيق ،عند بلوك 5 بمدينة الزقازيق.

وأضافت أنه على الفور تحرك الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، بجانب رئيس وقيادات السكة الحديد باتجاه موقع الحادث.

وبحسب البيان، وجه الوزير بالدفع بمعدات وأوناش الطوارئ وتشكيل لجنة من المختصين بالسكة الحديد للوقوف على الأسباب الفنية التي أدت إلى وقوع الحادث.