ماييلي ينقذ بيراميدز من الخسارة أمام الجيش الرواندي

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سجل الكونغولي فيستون ماييلي هدفا متأخرا ليمنح بيراميدز تعادلا إيجابيا أمام الجيش الرواندي بهدف لمثله مساء اليوم السبت باستاد «أماهورو» في كيجالي في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

انتهى الشوط الأول بتعادل الفريقين سلبيا وسط خطورة من أصحاب الأرض.

في الشوط الثاني سجل المغربي محمد الشيبي هدفا ذاتيا في مرمى بيراميدز بعدما أخطأ في تشتيت الكرة بالدقيقة 50 ليتقدم الجيش الرواندي بهدف.

وفي الدقيقة 83 أسهم الوافد الجديد عبد الرحمن مجدي من عرضية متقنة نفذها من ركلة ركنية، ارتقى لها فيستون ماييلي ليسجل هدف التعادل برأسية في الدقيقة 83 لينتهي اللقاء بالتعادل 1-1.

ويلعب بيراميدز مباراة الإياب بالقاهرة يوم السبت المقبل بملعب "الدفاع الجوي".