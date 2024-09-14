ضبط صاحب شركة عمالة يستولي على أموال المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على صاحب شركة لإلحاق العمالة بالخارج "بدون ترخيص" يستولي على أموال المواطنين بزعم تسفيرهم للعمل بالخارج.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لتصاريح العمل بقطاع الوثائق استيلاء مالك شركة لإلحاق العمالة بالخارج "بدون ترخيص"-كائنة بدائرة قسم شرطة الخانكة بالقليوبية - له معلومات جنائية، على مبالغ مالية من مواطنين بزعم قدرته على توفير عقود عمل لهم بالخارج ، وقيامه بالترويج لنشاطه عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك".

بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية تم ضبطه بمقر الشركة المشار إليها، وعثر بداخل الشركة على (جوازات سفر وعقود عمل راغبى السفر للعمل بالخارج، 5 دفتر استلام نقدية، 2 أكلاشيه خاص بالشركة، إعلانات خاصة بالشركة، طلبات توظيف لمواطنين راغبى السفر، هارد كمبيوتر، مبلغ مالى، 16 هاتف محمول خاصين بالشركة للتواصل مع عملائه)، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما فى مجال مكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم تسهيل سفرهم للعمل بالخارج.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.