سددت شركة النوران للسكر الدفعة الأولى من الديون المستحقة عليها لتحالف البنوك الدائنة وعددها ١٣ بنكا، بحسب مصادر مطلعة تحدثت لـ «مال وأعمال ــ الشروق».

وقالت المصادر إن الشركة اتفقت مع البنوك على السداد المعجل للديون المستحقة عليها وذلك عبر ثلاثة أقساط متساوية بإجمالى ٢٫٢ مليار جنيه تمثل ما تبقى من المديونية بعد خصم ٢٠٪ من أصل الدين.

ويضم تحالف البنوك الدائنة أبوظبى الأول «عودة ــ مصر سابقا»، وتنمية الصادرات، والعربى، والقاهرة، وأبوظبى الأول، والعقارى المصرى العربى، والمصرى الخليجى، والتنمية الصناعية، والإسكندرية، والمصرف المتحد، والصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص.

ويبلغ إجمالى المديونية المستحقة على الشركة لصالح البنوك نحو ٤ مليارات جنيه، تستحق السداد لمدة ١٠ سنوات منها عامان سماح بعد إسقاط الفوائد وغرامات التأخير، وذلك وفقا لاتفاقية التسوية التى وقعتها النوران للسكر مع البنوك الدائنة فى فبراير ٢٠٢٢، وذك قبل التوصل إلى اتفاق جديد بالسداد المعجل للديون على ثلاثة أقساط على مدار عامين.

يذكر أن الشركة الشرقية لصناعة السكر «النوران» ــ شركة مساهمة مصرية ــ تقوم باستخلاص السكر الأبيض من محصول البنجر وتصدره، وتنتج الشركة سنويا 400 ألف طن سكر تكفى 15% من الاستهلاك المحلى، والباقى يصدر للدول العربية والأوروبية بإجمالى استثمارات ٤٠٠ مليون دولار.

وحسب بيانات حكومية فإن إنتاج مصر من السكر يبلغ ٢٫٨ مليون طن سنويا، بينما الاستهلاك يصل إلى 3٫2 مليون طن ويتم سد العجز بين الإنتاج المحلى والاستهلاك عبر استيراد كميات تصل نحو 400 ألف طن سنويا.