مساعد وزير الخارجية الأسبق: إثيوبيا لم تفصح بعد عن نواياها المائية

قال السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن إثيوبيا لم تفصح بعد عن نواياها المائية، مشيرًا إلى أن عدم الإفصاح عنها وعدم الالتزام في سد النهضة أمر خطير.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء Dmc»، المذاع عبر فضائية «Dmc»، مساء أمس الأحد، أن استدراج إثيوبيا للتوقيع على وثيقة قانونية مُلزمة للأطراف، يُحجم من فرصها المستقبلية في أي مشروع قادم للإضرار بمصالح مصر، على حد ذكره.

وأوضح أن «الضغط من مؤسسات التمويل الدولية والشركاء الدوليين كالصين وألمانيا وإيطاليا، قد تسهم في تصعيد القضية إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، أو المناقشة في مجلس الأمن الدولي، أو إحالة توصية إلى محكمة العدل الدولية».

يُذكر أن رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، تعهد خلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس عبد الفتاح السيسي بالقاهرة، منتصف العام الماضي، بعدم المساس بمصالح مصر المائية.

وأعلنت مصر في ختام مباحثات خاضتها مع السودان وإثيوبيا في الخرطوم، على مستوى وزراء المياه في الدول الثلاث، أن «مفاوضات سد النهضة وصلت إلى طريق مسدود نتيجة لتشدد الجانب الإثيوبي».

وكشف الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس الأحد، خلال الندوة التثقيفية الحادية والثلاثين للقوات المسلحة، عن لقاء مرتقب مع رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، في موسكو لمناقشة قضية سد النهضة.