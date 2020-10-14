ترامب يكرر السخرية من منافسه على فيسبوك: بايدن مكانه بيت المسنين

شن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجوما شعبويا ساخرا وغير مألوف على منافسه الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن، بنشر صورة مفبركة له على مقعد متحرك بين مجموعة من المسنين في دار لإقامة العجزة، وكتب أسفلها Biden For Resident بدلا من President (الإقامة أو الراحة بدلا من الرئاسة) في إشارة إلى عدم ملاءمته ذهنيا وصحيا لمنصب رئيس الولايات المتحدة.

وليست هذه المرة الأولى التي يسخر فيها ترامب من بايدن بهذه الطريقة، حيث سبق ووصفه مرارا بـ Sleepy Joe و Sleepy Creepy في إشارة ساخرة لأدائه الكسول في الخطابات والمقابلات الإعلامية.