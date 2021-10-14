تكريم مهمة الجيش الألماني في أفغانستان يثير الجدل

أثار مشهد القوات الألمانية التي تحمل مشاعل مشتعلة خلال استعراض عسكري أمام مبنى الرايخستاج في برلين، تكريما لمهمة الجيش الألماني في أفغانستان حالة من الجدل اليوم الخميس.

وعقد الكثير من المعلقين مقارنات غير ملائمة بالاستعراضات العسكرية في عصر النازي بينما وصف آخرون المراسم التي أقيمت أمس الأربعاء لإحياء انتهاء المشاركة الألمانية في أفغانستان التي استمرت عشرين عاما بأنها مناسبة تماما.

واستشهدت السياسية اليسارية يوتا ديتفورت في تغريدة بالرسام الألماني ماكس ليبرمان الذي عاش حتى الأيام الأولى من حكم النازية في ألمانيا، "عندما يرفع الألمان المشاعل لا أستطيع تناول الطعام كثيرا حيث أريد التقيؤ".

ووصفت ديتفورت الاستعراض الذي أقيم أمام البرلمان الألماني في برلين مساء أمس الأربعاء بأنه "عسكرة للمجتمع".

وأشارت سفيم داغديلين من حزب اليسار المتشدد دي لينكه إلى حصيلة الوفيات المدنية إلى جانب الـ59 جنديا ألمانيا الذين لقوا حتفهم في أفغانستان وقالت في تغريدة "ما الذي يدعو للاحتفال بهذه الحفلة التنكرية العسكرية؟".

ولكن ماري-أجنيس شتراك-زيمرمان من الحزب الديمقراطي الحر الليبرالي قالت إن المراسم كانت ملائمة و"في المكان الوحيد الملائم؛ جيش البرلمان أمام البرلمان".

وبالمثل، وصف أوميد نوريبور المتحدث باسم الشؤون الخارجية عن الخضر، الاستعراض بأنه "ملائم وفخم ومؤثر".