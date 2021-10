صلاح يفوز بجائزة جديدة في إنجلترا

توج محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، بجائزة لاعب شهر سبتمبر في البريميرليج بتصويت الجمهور.

وأعلنت رابطة اللاعبين المحترفين بالدوري الإنجليزي، اليوم الخميس، فوز صلاح بجائزة أفضل لاعبي البريميرليج عن شهر سبتمبر الماضي، وفقا لتصويت الجماهير، بعد تسجيله ثلاثة أهداف خلال هذا الشهر ضد ليدز يونايتد وكريستال بالاس وبرينتفورد.

وحصل صلاح على 69% من إجمالي الأصوات ليتفوق على منافسه كريستيانو رونالدو وميكائيل أنطونيو، أنطونيو روديجر، إسماعيلا سار وإيفان توني.

جدير بالذكر أن رونالدو قد توج بجائزة لاعب شهر سبتمبر في البريميرليج رغم تساويه مع صلاح في عدد الأهداف وتفوق النجم المصري في العديد من الإحصاءات الأخرى، لكن مهاجم ليفربول توج بالجائزة من خلال تصويت الجمهور.

ويحتل صلاح صدارة هدافي الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي برصيد 6 أهداف بالتساوي مع جيمي فاردي، مهاجم ليستر سيتي، ليشتعل الصراع بين الثنائي على الحذاء الذهبي مبكرًا ومنذ الأسابيع الأولى من المسابقة.

Another month of stellar performances ⚽⚽⚽@MoSalah has been voted the @PFA Fans' Player of the Month for September 🙌