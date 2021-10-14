 كندا تسجل 2706 إصابات جديدة و79 حالة وفاة بكورونا - بوابة الشروق
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كندا تسجل 2706 إصابات جديدة و79 حالة وفاة بكورونا

أوتاوا - د ب أ
نشر في: الخميس 14 أكتوبر 2021 - 9:19 ص | آخر تحديث: الخميس 14 أكتوبر 2021 - 9:19 ص

سجلت كندا 2706 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

كما سجلت البلاد 79 حالة وفاة جديدة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الخميس.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى مليون و678 ألفا و511 إصابة، والوفيات إلى 28 ألفا و422 حالة.

وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم أنه تم إعطاء 57 مليونا و310 آلاف و773 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في كندا حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.


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