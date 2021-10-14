اللجنة العسكرية الليبية: خطة تفكيك الميليشيات خلال أيام

أعلن الفريق خيري التميمي عضو اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5) أن اللجنة ستجتمع خلال الأيام المقبلة في ليبيا لوضع خطة حل الميليشيات المسلحة ونزع أسلحتها ولإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية وبشكل تدريجي ومتزامن ومتوازن.

وأضاف التميمي - في تصريح لقناة "العربية" الإخبارية اليوم الخميس - أن الاجتماع سيبحث إعداد خطة بالتوافق بين أعضاء اللجنة لتفكيك كل الميليشيات المسلحة وكيفية نزع أسلحتها، إلى جانب تحديد شروط إعادة دمج الأفراد الذين تنطبق عليهم المواصفات المطلوبة للعمل صلب المؤسسات الأمنية الرسمية، بشكل فردي وبعد تأهيلهم.

وأشار إلى أن العناصر التي لا تنطبق عليها الشروط المناسبة وارتبطت بهم جرائم أو لديهم توجهات متشددة، فينبغي تحويلهم للمحكمة للمحاسبة.