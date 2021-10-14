 صالون ثقافي بعنوان «طريق الإبداع» في مكتبة كفر الدوار - بوابة الشروق
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صالون ثقافي بعنوان «طريق الإبداع» في مكتبة كفر الدوار

خميس البرعى
نشر في: الخميس 14 أكتوبر 2021 - 1:49 ص | آخر تحديث: الخميس 14 أكتوبر 2021 - 1:49 ص

شهد اللواء مهندس أحمد علي مرزوق، رئيس مركز ومدينة كفر الدوار، الصالون الثقافي بعنوان "طريق الإبداع"، والذي نظمه قصر ثقافة كفر الدوار بالتنسيق مع مكتبة مصر العامة بكفر الدوار، ضمن فعاليات تنشيط الثقافة.

وتناول الصالون الذي حاضر فيه الفنان محمود الحديني، الرد على التساؤل "كيف أكون مبدعًا؟"، ولا سيما من خلال التعلم من فن الآخرين، من خلال متابعة ناتج إبداعهم والتركيز على رؤية تفاصيل المنتجات مثل الأشكال والألوان والتفاصيل المختلفة، حيث يعمل ذلك على إلهام النظر وتغذية العينين، والدفع نحو تطور الإبداع الذاتي؛ من أجل أن يصبح مبدعًا، وقترح إنشاء صندوق لدعم الإبداع والثقافة بالبحيرة.

وحضر الصالون لفيف من الأدباء والمثقفين، وشباب كفر الدوار، والمهتمين بالثقافة في المدينة.

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