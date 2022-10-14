كفر الشيخ: استمرار أعمال رصف طريق فوه - دسوق وميدان الدسوقي بالإنترلوك

شهد طريق دسوق - فوه بمحافظة كفر الشيخ، أعمال الرصف، واستمرت أعمال رصف ميدان الدسوقي، بالإنترلوك.



تابع اللواء عبد الغفار الديب رئيس مركز ومدينة فوه، أعمال الرصف بطريق فوه دسوق " قرية السالمية"، ضمن خطة الهيئة العامة للطرق والكباري.



جاء ذلك عقب الانتهاء من التجريف والتمهيد ورفع بيارات الصرف الصحي وتطهير خطوط الصرف والتأكد من سلامة البنية التحتية.



وتابع السيد عبد الستار، رئيس مركز ومدينة دسوق، استكمال أعمال التجميل وتركيب الانترلوك وطلاء البلدورات بحرم المسجد الدسوقى، وطلاء البلدورات بالمناطق التي تم الانتهاء من رصفها بدسوق.