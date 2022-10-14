برشلونة يخوض الكلاسيكو أمام ريال مدريد بـ قميص خاص

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أعلن نادي برشلونة خوض مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد، بقميص خاص يحمل شعارًا جديدًا.

ريال مدريد يستضيف برشلونة في الرابعة والربع من مساء الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة التاسعة من للدوري الإسباني، على ملعب سانتياجو برنابيو.

ونشر برشلونة صورة القميص الذي سيرتديه لاعبوه في مباراة الكلاسيكو عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي وعلق عليها: «في إطار الشراكة بين نادي برشلونة والراعي الرسمي سبوتيفاي، سيخوض الفريق مباراة الكلاسيكو بقميص عليه شعار المغني العالمي دريك».

ويحمل الشعار الجديد رسمة ظلية لطائر «البوم» الخاص بالمطرب الأمريكي دريك محل شعار منصة «سبوتيفاي» للبث الموسيقي، الراعي الرئيسي لنادي برشلونة.

ويأتي ذلك على خلفية احتفال بإنجاز دريك، الذي أصبح أول فنان يحقق 50 مليار استماع لأغانيه على منصة «سبوتيفاي».

وينص عقد الرعاية المبرم بين برشلونة و«سبوتيفاي» على إمكانية تبديل شعار الشركة في مباريات معينة.