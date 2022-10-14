ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في الصين بأسرع وتيرة خلال عامين

أعلنت الهيئة الوطنية للإحصاء في الصين، اليوم الجمعة، ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في البلاد، وهو مؤشر رئيسي لقياس التضخم، خلال شهر سبتمبر الماضي، بسبب الزيادة في أسعار المواد الغذائية، في حين تراجعت أسعار المنتجين.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الشهر الماضي إلى 8ر2%، مقارنة بـ5ر2% في أغسطس السابق عليه. وقد ارتفعت الأسعار بأعلى وتيرة لها منذ أبريل 2020، وهو ما توقعه المحللون. واقترب معدل التضخم بذلك من نسبة 3% التي تستهدفها بكين.

وقال كبير المحلليين بمؤسسة "كابيتال إيكونوميكس"، زيشون هوانج، إن الزيادة في معدل التضخم السنوي جاءت بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية، والتي ينتظر أن تكون مؤقتة.

وارتفعت أسعار المواد الغذائية، على أساس سنوي، بنسبة 8ر8% بسبب الزيادة في أسعار لحوم الخنزير، كما ارتفعت أسعار المواد غير الغذائية بنسبة 5ر1% على أساس سنوي.

وباستبعاد أسعار الغذاء والطاقة، يتراجع التضخم الأساسي إلى 6ر0%، في أدنى معدل له منذ 18 شهرا.

وأوضحت الهيئة الوطنية للإحصاء، في بيان منفصل، إنه في ظل الآثار الأساسية وتراجع أسعار السلع الأساسية، تباطأ معدل تضخم أسعار المنتجين بشكل حاد إلى 9ر0%ي سبتمبر، من 3ر2٪ في الشهر السابق عليه. وكان من المتوقع أن ترتفع الأسعار بنسبة 1٪.

وعلى أساس شهري، تراجعت أسعار المنتجين بنسبة 1ر0% في سبتمبر الماضي.