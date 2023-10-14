قال محمد فتياني المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، إنهم يواجهون وضعًا إنسانيًا كارثيًا في قطاع غزة، في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل.

وأضاف خلال مداخلة مع قناة القاهرة الإخبارية، اليوم السبت، أن سيارات الإسعاف مهددة بالتوقف عن الخدمة بسبب شح الوقود، كما أن المستلزمات الطبية مهددة بالنفاد.

وأشار إلى تشكيل خلية أزمة تعمل على مدار الساعة لتقديم الإسعافات لأهالي غزة، والمصابين نتيجة العدوان الإسرائيلي الغاشم الذي يستهدف القطاع منذ السبت الماضي.

وشنت فصائل المقاومة الفلسطينية في السابع من أكتوبر الجاري، عملية نوعية أطلقت عليها "طوفان الأقصى"، استهدفت بشكل رئيسي المستعمرات الإسرائيلية المحاذية لغلاف قطاع غزة، إذ استخدمت فيها المقاومة تكتيكات ووسائل الحرب من هجوم مفاجئ وسريع ومُكثف مستخدمة أسلحة متنوعة، لاستهداف تلك المستوطنات.

فيما يتواصل العدوان الإسرائيلي لليوم الثامن على التوالي في غزة، موقعًا مزيدًا من الشهداء والجرحى في صفوف المدنيين، ودمارًا في المنازل والأبراج السكنية والممتلكات والبنية التحتية.