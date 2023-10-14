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تحرير 380 مخالفة مرورية بكفر الشيخ

محمد نصار:
نشر في: السبت 14 أكتوبر 2023 - 11:16 ص | آخر تحديث: السبت 14 أكتوبر 2023 - 11:16 ص
شهدت محافظة كفر الشيخ، اليوم السبت، حملة مرورية بمدن "بيلا، وفوه، وكفرالشيخ"، تحت إشراف العميد سامح العزب، مدير إدارة مرور كفر الشيخ.

وأسفرت الحملة عن تحرير 380 مخالفة مرورية، تنوعت ما بين عدم وجود حزام أمان بالسيارة، وعدم وجود طفاية حريق بالسيارة أثناء القيادة، والقيادة بطريق مخالف للسير وخطورته على حركة السير، واستخدام الموبايل أثناء القيادة للمخالفة، والسرعة الزائدة أثناء القيادة عن المسموح به، وعدم وجود حزام الأمان أثناء القيادة، واستخدام زجاج غير المستخدم، وركن السيارة بمكان مخالف على الطريق، وغيرها من المخالفات.

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