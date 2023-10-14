انتشر مقطع فيديو لطفل فلسطيني ينزل ساجداً بعد وصوله إلى مستشفى، من تحت أنقاض منزله الذي قصفته طائرات الاحتلال الإسرائيلي.



وشوهد الطفل الفلسطيني، الذي غطاه الغبار جراء القصف، وهو يسجد لله شاكرا أن أنقذه من وحشية الاحتلال الذي يرتكب مجازر بحق الفلسطينيين.





تغطية صحفية: طفل ينزل ساجداً بعد وصوله إلى مستشفى من تحت أنقاض منزله الذي قصفته طائرات الاحتلال. pic.twitter.com/lQZZZU4bfS — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) October 14, 2023



يأتي ذلك فيما يواصل جيش الاحتلال تكثيف غاراته على قطاع غزة لليوم الثامن على التوالي، ومحاولاته تفريغ الجزء الشمالي من القطاع من سكانه، رغم التحذيرات الدولية من عواقب التهجير.



وفجر 7 أكتوبر الجاري، أطلقت حركة «حماس» وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية طوفان الأقصى، ردا على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولاسيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة.



في المقابل، أطلق جيش الاحتلال عملية السيوف الحديدية، ويواصل شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.