واشنطن: الاتفاق على إجلاء الرعايا الأمريكيين من غزة مساء اليوم

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ذكرت صحيفة نيويورك تايمز ووكالة أسوشيتد برس الأمريكيتين، أنه تم الاتفاق على إجلاء الرعايا الأمريكيين من غزة مساء اليوم.

وقال مسئول بالخارجية الأمريكية، إن تم الاتفاق بين الحكومتين الإسرائيلية والمصرية على السماح للمواطنين الأمريكيين بالعبور من غزة إلى مصر مساء اليوم، بحسب نيويورك تايمز.

فيما قال مسؤول مصري كبير إن إسرائيل وافقت على الامتناع عن ضرب المناطق التي سيمر بها الأجانب في طريقهم للخروج من الأراضي الفلسطينية.

وأضاف أن قطر شاركت أيضا في المفاوضات وأن المشاركين حصلوا أيضا على موافقة من الجماعتين الفلسطينيتين المسلحتين حماس والجهاد الإسلامي.

وقال مسؤول ثان في الجانب المصري من معبر رفح إنهم تلقوا "تعليمات" لإعادة فتحه بعد ظهر السبت أمام الأجانب القادمين من غزة.

وقال المسؤول الأول إن المفاوضات لا تزال جارية للسماح بإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة عبر المعبر.

وتحدث المسؤولان شريطة عدم الكشف عن هويتهما لأنهما غير مخولين بإفادة وسائل الإعلام.

أمرت إسرائيل بإجلاء جماعي للفلسطينيين من شمال قطاع غزة.

وتواصل طائرات الاحتلال الإسرائيلي شن غاراتها على مناطق متفرقة من قطاع غزة، مما أسفر عن دمار هائل بالمقدرات المدنية وخسائر كبيرة بالأرواح ونزوح مئات آلاف السكان.

ومنذ السبت الماضي، أعلنت إسرائيل تشديد الحصار على غزة وقطع الكهرباء والوقود ومنع إدخال المواد الغذائية والوقود والمساعدات له، فيما طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إسرائيل، باحترام القانون الدولي الإنساني، والسماح للمنظمة الدولية بتأمين المساعدات للاستجابة لحاجات القطاع.