الصين: يتعين على الأمم المتحدة الاضطلاع بدورها في حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

أكدت الصين، أنه يتعين على الأمم المتحدة الاضطلاع بدورها في حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وقال وزير الخارجية الصيني وانج يي خلال لقائه، مساء الجمعة، الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن قضية فلسطين هي لب المشكلة في الشرق الأوسط، بحسب وكالة سبوتنيك.

وأضاف وانج يي، أن المشكلة الأساسية تتمثّل في أن إقامة دولة فلسطينية مستقلة تأخر كثيراً.

من جانبه، أكد بوريل أن حل الدولتين هو الحل الوحيد المستقر، مشدداً على أنه يتعين على المجتمع الدولي العمل بجدية أكبر لجعل فلسطين دولة مستقلة.

وأسفر العدوان الإسرائيلي على غزة عن سقوط 1900 شهيدا و7696 مصابًا، فيما أسفرت المواجهات في الضفة الغربية عن استشهاد 49 فلسطينيًا وإصابة أكثر من 950 آخرين، بينما بلغت حصيلة القتلى الإسرائيليين 1300 شخص، فضلًا عن إصابة 3436 آخرين.