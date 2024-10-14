الاتحاد الأوروبي يدرج شركة إيران إير ضمن قائمة العقوبات بسبب نقل صواريخ إلى روسيا

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وافق الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، على فرض عقوبات على سبعة أفراد وسبعة كيانات من بينها شركة الخطوط الجوية الإيرانية (إيران إير)؛ لارتباطهم بنقل صواريخ باليستية إيرانية إلى روسيا.

ومن بين من استهدفتهم العقوبات شركتا الطيرانساها إيرلاينز وماهان إير وسيد حمزة قلندري نائب وزير الدفاع الإيراني، وفقا لوكالة رويترز.

وفي الشهر الماضي، قالت الولايات المتحدة، مشيرة إلى معلومات مخابراتية قالت إنها تمت مشاركتها مع حلفاء، إن روسيا تلقت صواريخ باليستية من إيران لاستخدامها في حربها مع أوكرانيا.

وفرضت واشنطن على الفور عقوبات على سفن وشركات تقول إنها ضالعة في نقل الأسلحة.

وفي أعقاب الاتهامات الأمريكية، قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن حكومته‭‭‭ ‬‬‬منذ توليها السلطة لم تنقل أي أسلحة إلى روسيا.

وتشمل العقوبات، التي اتخذ الاتحاد الأوروبي قرارا بفرضها، أيضا مسؤولين كبارا في الحرس الثوري الإيراني ومديرين إداريين لمؤسسة تصنيع الطائرات ومنظمة صناعات الفضاء الإيرانية.

وتشمل العقوبات تجميد الأصول وحظر السفر إلى دول الاتحاد الأوروبي.