دراسة: معدلات استخدام وسائل الدفع الإلكتروني في ألمانيا أقل من أغلب الدول الأوروبية

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أظهر تقرير سنوي نشر اليوم الاثنين أن الألمان لم يعودوا يسددون مدفوعاتهم نقدا بنفس المعدلات المعتادة لكنهم مازالوا يستخدمون الأوراق النقدية والعملات المعدنية في التسوق أكثر من معظم الشعوب الأوروبية الآخرى.

وفي المتوسط نفذ سكان ألمانيا خلال العام الماضي 304 عمليات دفع إلكتروني لكل فرد بحسب تقرير مؤسسة بوسطن كونسالتنج جروب الصادر تحت عنوان "تقرير الدفع العالمي". وتعتمد أرقام التقرير على بيانات البنوك المركزية.

وبحسب المؤسسة فإن هذه الأرقام تجعل استخدام بطاقات الائتمان والاقتراض والهواتف الذكية في سداد المدفوعات في الثلث الأخير من قائمة وسائل الدفع في ألمانيا.

في الوقت نفسه تصدرت النرويج قائمة الدول الأوروبية من حيث معدلات استخدام وسائل الدفع الإلكتروني بمتوسط 815 عملية إلكترونية لكل فرد، تليها لوكسمبورج بمتوسط 753 عملية ثم أيرلندا بمتوسط 705 عمليات والدنمارك بمتوسط 675 عملية لكل فرد.

في المقابل بلغ متوسط عدد عمليات الدفع الإلكتروني في إيطاليا 194 عملية لكل فرد ومالطا 243 عملية لكل فرد وإسبانيا 288 عملية لكل فرد والنمسا 300 عملية لكل فرد في العام الماضي وهي الدول التي جاءت بعد ألمانيا في الترتيب.

في الوقت نفسه تراجعت معدلات الدفع النقدي في ألمانيا بشدة. ففي عام 2008 كان متوسط استخدام النقد 83% من إجمالي المعاملات، بحسب مسح سنوي للبنك المركزي الألماني. وفي تقرير العام الماضي انخفضت النسبة إلى 1% من إجمالي المدفوعات.

ويتوقع خبراء بوسطن كونسالتنج جروب استمرار نمو وسائل الدفع الإلكتروني والرقمي على مستوى العالم خلال السنوات المقبلة، مع تراجع ربحية شركات بطاقات الائتمان وخدمات الدفع والبنوك.







