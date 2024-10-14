وزير خارجية إسبانيا: هجمات إسرائيل على اليونيفيل غير مقبولة



أدان وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، الهجمات الأخيرة التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلية على قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «اليونيفيل».

وأكد في تصريحات صحفية، قبل اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورج، اليوم الاثنين، أن تلك الهجمات «غير مقبولة»، وتتعارض بشكل صارخ مع المبادئ التي تتمسك بها الأمم المتحدة.

ويأتي هذا الانتقاد وسط تقارير تفيد بأن بعثة «اليونيفيل» التي تضم أكثر من 10 آلاف جندي، معظمهم من دول الاتحاد الأوروبي مثل إيطاليا وفرنسا وإسبانيا، تتعرض لهجمات إسرائيلية متكررة.

وأكد ألباريس، أن الأمم المتحدة وحدها صاحبة القرار بسحب قوات حفظ السلام التابعة لها من جنوب لبنان، مشددًا على أن ما تقوم به البعثة «ضروري».

وأمس الأحد، دعا رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إلى إجلاء جنود اليونيفيل من مواقعهم جنوب لبنان.

ووجه في مقطع فيديو بثته رئاسة الوزراء الإسرائيلية، مساء الأحد، حديثه إلى جوتيريش، قائلًا: «إن رفض سحب قوات اليونيفيل من جنوب لبنان يعني تركهم رهائن بيد حزب الله، ويعرض حياتهم وحياة جنودنا للخطر».

وزعم نتنياهو أن عدم انسحاب قوات الأمم المتحدة من تلك المناطق «سمح لحزب الله باستخدام اليونيفيل كغطاء».