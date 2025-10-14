عباس: قمة شرم الشيخ للسلام خطوة هامة بمسار القضية الفلسطينية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إن قمة شرم الشيخ للسلام خطوة هامة في مسار القضية الفلسطينية.

جاء ذلك في تصريحات صحفية للرئيس الفلسطيني على هامش قمة السلام التي عقدت في شرم الشيخ أمس الاثنين، ونقلتها وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" اليوم الثلاثاء.

وأضاف عباس أن "قمة السلام التي عُقدت برعاية مشتركة بين الولايات المتحدة ومصر تمثل خطوة هامة في مسار القضية الفلسطينية".

وذكر أن القمة "عالجت بالأساس القضايا الأولية، ووقف إطلاق النار (في غزة)، والأسرى، والمساعدات الإنسانية، والانسحاب الإسرائيلي".

وقال: "نريد تكملة هذه المسيرة بأمرين هامين: الأمر الأول هو العمل من أجل إعادة إعمار غزة، وهذا شيء مهم ويحتاج إلى جهود دولية وعربية، والأمر الثاني هو السلام، بناء السلام بعد ذلك في مؤتمر دولي يُعقد لهذا الغرض".

وعقدت القمة مساء الاثنين برئاسة الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي والأمريكي دونالد ترامب، في مركز المؤتمرات بمدينة شرم الشيخ المصرية، بمشاركة قادة أكثر من 20 دولة.

وقالت الرئاسة المصرية إن "قمة شرم الشيخ للسلام" شددت على ضرورة البدء في "التشاور حول سُبل وآليات تنفيذ المراحل المقبلة" لخطة الرئيس ترامب.

وجاءت قمة شرم الشيخ بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين "حماس" وإسرائيل حيز التنفيذ الساعة 12:00 ظهر الجمعة بتوقيت القدس، بعد أن أقرته حكومة تل أبيب فجر اليوم ذاته