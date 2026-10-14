الأقصر تستهدف تطعيم 306 آلاف طفل ضد الحصبة بدءًا من 25 أكتوبر

تستعد مديرية الشؤون الصحية بالأقصر لإطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية، اعتبارًا من الأحد الموافق 25 أكتوبر الجاري، ولمدة 21 يومًا، مستهدفة تطعيم 306 آلاف و544 طفلًا بالمجان، من خلال فرق طبية ثابتة ومتحركة بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة.

وقال الدكتور أحمد أبوالعطا، وكيل وزارة الصحة والسكان بالأقصر، إن الحملة تستهدف جميع الأطفال من عمر 9 أشهر حتى 10 سنوات، من المصريين وغير المصريين المقيمين في مصر، باستخدام طُعم «MR» المضاد لمرضي الحصبة والحصبة الألمانية، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان.

وأوضح أبوالعطا، في بيان صادر اليوم الثلاثاء، أن خطة تنفيذ الحملة تعتمد على 282 فريقًا طبيًا ثابتًا ومتحركًا، بمشاركة 48 مشرفًا بالإدارات الصحية و14 مشرفًا من المديرية، مع اقتراح 1210 مواقع لتنفيذ أعمال التطعيم والوصول إلى أكبر عدد ممكن من الأطفال.

وتشمل أماكن التطعيم الحضانات ورياض الأطفال والمدارس الابتدائية والوحدات الصحية ومكاتب الصحة وتجمعات السكان، بما ييسر حصول الأطفال على التطعيم، خاصة في القرى والمناطق المختلفة بالمحافظة.

وتنسق مديرية الصحة مع مديريات التربية والتعليم والتضامن الاجتماعي والأوقاف، إلى جانب الجهات التنفيذية والمجتمعية، لتيسير عمل الفرق الطبية وتوعية أولياء الأمور بأهمية التطعيم.

ودعت محافظة الأقصر أولياء الأمور إلى الحرص على تطعيم أطفالهم خلال فترة الحملة، والتعاون مع الفرق الطبية المنتشرة بالمحافظة، دعمًا لجهود الوقاية من الأمراض المعدية وتعزيز صحة الأطفال.