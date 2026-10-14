التحالف: اعتراض وتدمير صاروخ كروز بمحافظة الخرج السعودية

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قال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف (تحالف دعم الشرعية في اليمن) اللواء الركن تركي المالكي، اعتراض وتدمير صاروخ مجنح (كروز) بمحافظة الخرج جنوب شرق العاصمة السعودية الرياض.

وكان الدفاع المدني السعودي أعلن ليل الثلاثاء/الأربعاء، إصابة 4 أشخاص (امرأتان ورجل وطفل)، جراء سقوط شظايا صاروخين من نوع كروز في مدينة الرياض، بعد اعتراضهما وتدميرهما.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن المتحدث الرسمي باسم الدفاع المدني قوله إن الصاروخين أُطلقا من قبل جماعة الحوثي، التي وصفها بالإرهابية، مشيرا إلى أن سقوط الشظايا أسفر أيضا عن أضرار مادية محدودة في 15 منزلا سكنيا.

وأضاف المتحدث أن الجهات المعنية نفذت الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.