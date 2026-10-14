قصور الثقافة تنظم زيارة تثقيفية للطلاب المتفوقين من ذوي الهمم إلى بانوراما حرب أكتوبر

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة الفنان هشام عطوة، زيارة تثقيفية إلى بانوراما حرب أكتوبر بالقاهرة، لعدد من الطلاب الأوائل والمتفوقين من ذوي الهمم، في إطار برنامج احتفالات وزارة الثقافة بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.

وشارك في الزيارة عدد من الطلاب المكفوفين والصم وضعاف السمع، وشملت تفقد القاعات المختلفة للبانوراما، والتعريف بأحداث حرب السادس من أكتوبر المجيدة، وبطولات الجيش المصري وتضحياته، وذلك بمرافقة محمد محمود، مترجم لغة الإشارة، وبحضور فادية بكير، مديرة إدارة تثقيف المكفوفين والإعاقة الحركية. واختُتمت الفعاليات بالتقاط صور تذكارية للطلاب في أجواء احتفالية.

ونفذت الزيارة الإدارة العامة للتمكين الثقافي، التابعة للإدارة المركزية للشئون الثقافية، في إطار حرص الهيئة العامة لقصور الثقافة على إتاحة الأنشطة التثقيفية للطلاب، وتعريفهم بتاريخ الوطن وبطولات أبنائه، بما يعزز روح الانتماء والاعتزاز بالهوية الوطنية.