تعثر مفاوضات تشكيل ائتلاف حاكم في برلين بسبب خلاف حول إعلان لمكافحة معاداة السامية

تعثرت محادثات تشكيل ائتلاف حاكم في برلين، الثلاثاء، بعدما علق حزب الخضر والحزب الاشتراكي الديمقراطي المفاوضات مع حزب اليسار، قائلين إنهما بحاجة إلى توضيح ما إذا كان إعلان بشأن معاداة السامية وقعته الكتلة البرلمانية للحزب يتوافق مع اتفاق تم التوصل إليه الأسبوع الماضي.

وكانت الأحزاب الثلاثة توصلت، قبل بدء المحادثات الاستكشافية، إلى إعلان بشأن كيفية التصدي لمعاداة السامية، تضمن فرض عقوبات محتملة على الأعضاء الذين يثبت تورطهم في وقائع معادية للسامية.

وقال فيرنر جراف من حزب الخضر وستيفن كراخ من الحزب الاشتراكي الديمقراطي، في بيان مشترك: "أحطنا علما بأن الكتلة البرلمانية لحزب اليسار توصلت إلى اتفاقات مختلفة خاصة بها".

وأضافا: "هذا يعني أنه يتعين علينا تعليق المحادثات الاستكشافية في هذه المرحلة لتقييم ما إذا كان اتفاقنا الذي توصلنا إليه الأسبوع الماضي لا يزال قائما".

وأعرب حزب اليسار عن دهشته من تعليق المفاوضات، مؤكدا أن الاتفاق السابق لا يزال ساريا. وقال توبياس شولتسه، الرئيس المشارك للكتلة البرلمانية للحزب، لهيئة الإذاعة العامة (آر بي بي)، إن الكتلة تعهدت بمكافحة معاداة السامية وحماية الحياة اليهودية والاعتراف بحق إسرائيل في الوجود، مضيفًا أن أجزاء من الإعلان الجديد مطابقة للاتفاق الذي تم التوصل إليه الأسبوع الماضي.

وبحسب تقارير عن المفاوضات، لا يعترض حزب الخضر والحزب الاشتراكي الديمقراطي على فقرات محددة في الإعلان الجديد، لكنهما يريدان من حزب اليسار توضيح سبب إصداره بيانا جديدا.