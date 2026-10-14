وزير خارجية عُمان يصل إسلام آباد في زيارة رسمية

وصل وزير الخارجية العماني، بدر البوسعيدي، إلى إسلام أباد يوم الثلاثاء ، في زيارة رسمية تستغرق يومين.

وذكرت وزارة الخارجية الباكستانية، في بيان أوردته "جيونيوز"يوم الثلاثاء، أن البوسعيدي سيترأس وفد بلاده في الدورة الثامنة للجنة الوزارية المشتركة بين باكستان وسلطنة عمان.. كما يعقد اجتماعاً ثنائياً مع نظيره الباكستاني إسحاق دار.

وأشار البيان إلى أن الوزيرين سيترأسان بشكل مشترك أعمال اللجنة الوزارية المشتركة، مما يتيح للجانبين فرصة استعراض مجمل العلاقات الثنائية، وبحث سبل تعزيز التعاون بينهما.

وأفاد بأن اللجنة ستركز على تعميق التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والصناعة والزراعة والمالية والنفط والغاز والعمل والشؤون القنصلية والأمن والدفاع، كما ستشمل المناقشات قضايا التغير المناخي والطيران المدني والتعليم والإعلام والثقافة.

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