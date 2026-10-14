 تشكل العاصفة المدارية ترودي في المحيط الهادئ - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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تشكل العاصفة المدارية ترودي في المحيط الهادئ

د ب أ
نشر في: الأربعاء 14 أكتوبر 2026 - 3:03 ص | آخر تحديث: الأربعاء 14 أكتوبر 2026 - 3:03 ص

 تشكلت العاصفة المدارية "ترودي" في المحيط الهادئ.

وفي سياق متصل، ارتفعت حصيلة القتلى جراء الإعصار "سيمون" وبقايا العاصفة المدارية "راشيل" إلى ستة أشخاص الثلاثاء، بعدما تسببت الأمطار الغزيرة في فيضانات وانهيارات أرضية على طول ساحل المحيط الهادئ في المكسيك، وفقا للسلطات.

وواصل الإعصار "سيمون" تحركه ببطء قبالة ساحل المحيط الهادئ في المكسيك، مصنفا ضمن الفئة الأولى، وجالبا أمطارا غزيرة إلى ولايتي ناياريت وسينالوا، حيث ظلت السلطات في حالة تأهب تحسبا لارتفاع منسوب الأنهار وحدوث فيضانات. وخلال عطلة نهاية الأسبوع، تسبب الإعصار في هطول أمطار غزيرة بولاية جيريرو الجنوبية، ما أسفر عن مقتل شخص واحد.

لكن الأضرار الأكبر سجلت إلى الشمال، في مدينة إنسينادا الساحلية بولاية باخا كاليفورنيا، حيث أسفرت الفيضانات الناجمة عن بقايا العاصفة "راشيل" عن مقتل خمسة أشخاص على الأقل.


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