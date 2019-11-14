ملادينوف: الأمم المتحدة تعمل على خفض التصعيد في غزة

أصدر المبعوث الأممي لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، أمس الأربعاء، بيانا بشأن الأوضاع في قطاع غزة، وذلك في أعقاب إطلاق قذائف صاروخية من القطاع باتجاه إسرائيل، ردا على اغتيال تل أبيب للقيادى في سرايا القدس، بهاء أبو العطا.

وأعرب ملادينوف، في بيان وصل "الشروق" نسخة منه، عن قلقه من تدهور الأوضاع بشكل أكبر، قائلا: "إنني أشعر بالقلق إزاء التصعيد الخطير بين الجهاد الإسلامي الفلسطيني وإسرائيل، عقب استهداف أحد قادة الحركة في غزة يوم أمس الأول".

ودعا ملادينوف إلى وقف إطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل، قائلا: "إن إطلاق الصواريخ والقذائف بشكل عشوائي ضد المراكز المدنية غير مقبول على الإطلاق ويجب وقفه على الفور".

إلى ذلك، شدد ملادينوف على أنه"لا يوجد أي مبرر للاعتداء على المدنيين والتصعيد المستمر خطير جدا، وهو محاولة أخرى لتقويض الجهود لتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي المتدهور في غزة والجهود الرامية للحيلولة دون اندلاع صراع آخر مدمر".

وأوضح المبعوث الأممي لعملية السلام في الشرق الأوسط أن الأمم المتحدة تقوم بعمل حثيث من أجل خفض التصعيد في المنطقة بشكل عاجل.