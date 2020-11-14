ترامب يجدد التشكيك فى نتائج الانتخابات الأمريكية

ــ مسئولة أمريكية: بنسلفانيا لن تعيد فرز الأصوات.. وتقرير: إصابة 130 عنصرا من جهاز الخدمة السرية بكورونا خلال تجمعات ترامب الانتخابية

جدد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أمس، التشكيك بنزاهة الانتخابات الرئاسية الأمريكية، فى الوقت الذى ارتفعت فيه حصيلة الأصوات التى نالها الرئيس الأمريكى المنتخب جو بايدن فى المجمع الانتخابى إلى 306 أصوات ما يقضى على أى آمال لترامب.

وقال ترامب فى تغريدة على حسابه بموقع التدوينات القصيرة «تويتر» إن «700 ألف بطاقة اقتراع لم يُسمح بمعاينتها فى (مدينتَى) فيلادلفيا وبيتسبرج، ما يعنى ــ بناء على دستورنا العظيم ــ أننا فزنا بولاية بنسلفانيا!».

وأضاف ترامب فى تغريدة أخرى أن «وزير خارجية ولاية جورجيا، لم يسمح للمدققين فى بطاقات الاقتراع برؤية تواقيع التزوير. لماذا؟ من دون هذا الأمر تكون العملية برمتها غير عادلة وقريبة من اللامعنى. الجميع يعلم أننا فزنا بالولاية». وقام موقع تويتر بوضع علامة تحذيرية على التغريدتين.

وأعلن مركز «إديسون» للأبحاث، أمس الأول، أن بايدن نال 306 أصوات فى المجمع الانتخابى مقابل 232 لترامب، بعد فوزه بولايات ويسكونسن وجورجيا وبنسلفانيا وأريزونا وميشيجان، ليكون بهذه النتائج حصل على أكثر من 270 صوتا المطلوبة للفوز بالرئاسة.

وكانت لهجة ترامب أقل حدة بشأن الانتخابات خلال مؤتمره الصحفى، أمس الأول، حيث صرح قائلا إن «الوقت كفيل بأن يُخبرنا» أى إدارة ستكون فى البيت الأبيض.

واعتبرت وكالة الصحافة الفرنسية ووكالة رويترز أن تلك التصريحات تشير إلى أن ترامب يقترب من الاعتراف بالخسارة فى الانتخابات.

إلى ذلك، أعلنت مسئولة الشئون الخارجية فى ولاية بنسلفانيا الأمريكية، الديمقراطية، كاثى بوليفار، أن جو بايدن وسع تقدمه بشكل لا تحتاج معه الولاية أى إعادة لفرز الأصوات، وفقا لما نقلت مجلة «فوربس» الأمريكية.

من جهة أخرى، أفادت قناة «الحرة» الأمريكية، أمس، بأن أكثر من 130 عنصرا من جهاز الخدمة السرية الأمريكية المكلف بحراسة الرئيس الأمريكى والبيت الأبيض أصيبوا بفيروس كورونا أو أنهم فى الحجر الصحى بسبب مخالطتهم أشخاصا مصابين فى إطار التجمعات الانتخابية مع ترامب.

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