دول آسيا والمحيط الهادئ توقع أكبر اتفاقية تجارية بالعالم

قال رئيس الوزراء الفيتنامي نجوين شوان فوك إنه من المقرر أن توقع دول آسيا والمحيط الهادئ، غدًا الأحد، أكبر اتفاقية للتجارة الحرة في العالم، في قمة افتراضية تستضيفها هانوي.

وأضاف فوك للقادة الإقليميين ورجال الأعمال في اجتماع لرابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان)، اليوم السبت، أن توقيع الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة غدًا هو إجراء ملموس يُظهر التصميم على التعاون والاندماج في المنطقة.

وتغطي الاتفاقية المسماة "الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة" 2.2 مليار شخص و29% من الناتج الاقتصادي العالمي.

ومن المتوقع أن يتم التوقيع على الاتفاقية، التي تم التفاوض عليها منذ عام 2013، خلال حفل عبر الإنترنت غدًا الأحد في قمة الآسيان السابعة والثلاثين في هانوي.

وستضم أكبر اتفاقية تجارية في العالم الدول العشر الأعضاء في الآسيان، وهي فيتنام وتايلاند والفلبين ولاوس وكمبوديا وميانمار وماليزيا وسنغافورة وإندونيسيا وبروناي، إلى جانب أستراليا والصين واليابان ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية، التي تعرف بأنها دول شريكة للآسيان.