عقد مجلس السيادة الانتقالي السوداني، اليوم الأحد، اجتماعه بكامل عضويته برئاسة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس المجلس والذي رحب بالأعضاء الجدد ووعد برؤية مستقبلية جديدة تحقق أهداف ثورة ديسمبر المجيدة وفي مقدمتها تنفيذ شعارات الثورة في الحرية والسلام والعدالة.
ونقلًا عن الصفحة الرسمية لمجلس السيادة الانتقالي عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مساء الأحد، تعهد الأعضاء بتقديم نموذج أمثل في إدارة شؤون البلاد بصورة ترضي الشعب السوداني وتشكيل حكومة مدنية في الأيام القليلة القادمة.
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