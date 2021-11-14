هولندا تتعادل مع مونتينيجرو في تصفيات المونديال

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هولندا تتعادل مع مونتينيجرو في التصفيات الأوروبية تعادل المنتخب الهولندي لكرة القدم مع منتخب مونتينيجرو 2 / 2 اليوم السبت في الجولة التاسعة من منافسات المجموعة السابعة بالتصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر، والتي شهدت فوز تركيا على جبل طارق 6 / صفر وتعادل النرويج مع لاتفيا سلبيا.

وسجل هدفي المنتخب الهولندي ممفيس ديباي في الدقيقتين 25 من ركلة جزاء و54، فيما سجل هدفي منتخب مونتينيجرو إيليا فوكوتيتش في الدقيقة 82 ونيكولا فوينوفيتش في الدقيقة 86.

ورفع المنتخب الهولندي رصيده إلى 20 نقطة في صدارة الترتيب كما رفع منتخب مونتينيجرو رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثالث.

وفي المباراة الثانية، أبقى المنتخب التركي على حظوظه قائمة في التأهل للمونديال، عقب فوزه على ضيفه منتخب جبل طارق 6 / صفر.

وسجل أهداف المنتخب التركي كريم أكتورك أوغلو في الدقيقة 11 وهليل دروفيز اوغلو (هدفين) في الدقيقتين 38 و41 وميريح ديميرال في الدقيقة 65 وسيردار دورسون في الدقيقة 81 وميرت مولدر في الدقيقة 84.

وشهدت المباراة طرد جايس أوليفيرو لاعب منتخب جبل طارق في الدقيقة 22.

ورفع المنتخب التركي رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثاني، بفارق الأهداف أمام النرويج، وظل منتخب جبل طارق بلا رصيد في المركز السادس الأخير.

وفي المباراة الثالثة، سقط المنتخب النرويجي في فخ التعادل السلبي أمام ضيفه منتخب لاتفيا.

ورفع المنتخب النرويجي رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثالث، بفارق الأهداف خلف المنتخب التركي، كما رفع منتخب لاتفيا إلى ست نقاط في المركز الخامس قبل الأخير.