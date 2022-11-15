الاتحاد الأوروبي يتعهد بتقديم 210 ملايين يورو مساعدات غذائية للبلدان الضعيفة

تعهدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين، اليوم الإثنين، بتقديم 210 ملايين يورو أخرى (217 مليون دولار)؛ لدعم البلدان المتضررة من انعدام الأمن الغذائي.

وقالت فون دير لاين، في بيان لها، إن حرب روسيا في أوكرانيا كان لها بالغ الأثر على الإمدادات الغذائية العالمية"

وقالت فون دير لاين إن هناك حاجة لاتخاذ إجراءات لتجنب المجاعة في بعض أفقر مناطق العالم.

وأشارت المفوضية إلى أن ما لا يقل عن 205 ملايين شخص ، تأثروا بانعدام الأمن الغذائي الحاد في عام 2022، وذلك أكثر من أي وقت مضى.

ووفقا لبيان صحفي ، سيذهب التمويل الإضافي إلى 15 دولة من بينها أفغانستان واليمن وفنزويلا والسودان.