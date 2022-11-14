رئيس كوريا الجنوبية يصل إندونيسيا للمشاركة في قمة العشرين

وصل رئيس كوريا الجنوبية يون سيوك-يول إلى بالي بإندونسيا للمشاركة في قمة العشرين الاقتصادية بمشاركة ممثلي المنظمات الاقتصادية والشركات من الدول الأعضاء للمجموعة.



وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، اليوم الاثنين، أن الرئيس الكوري سيلقي خطابا أساسيا في القمة وسيحضر اجتماع طاولة مستديرة لمجلس الأعمال الكوري الجنوبي والإندونيسي، كما سيتم عقد مناقشات متعلقة بالاقتصاد والدبلوماسية على هامش القمة.. لافتة إلى أنه في اليوم الثاني، سيحضر اجتماع قمة مجموعة العشرين، لإلقاء خطاب حول المواد الغذائية والطاقة والأمن والصحة.



ويقوم الرئيس يون سيوك-يول بجولة أسيوية حاليا في جنوب شرق آسيا وتعد بالي هى المحطة الثانية للجولة لحضور قمة العشرين ومن المحتمل أن يلتقي يون مع الزعيم الصيني شيى جين بينج الذي مدد ولايته مؤخرا للمرة الثالثة في مباحثات قمة بينهما.