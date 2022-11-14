الأهلي يفوز على الزمالك ويتوج ببطولة الجمهورية لتنس الطاولة تحت 17 سنة

توج فريق ناشئي النادي الأهلي لتنس الطاولة تحت 17 سنة بلقب بطولة الجمهورية «فرق» بعد تغلبه على الزمالك بنتيجة 3-2.

أقيمت البطولة مساء الأحد على صالة النادي الأهلي بفرع مدينة نصر، وقدم الأهلي عرضًا قويًّا خلال البطولة بمشاركة كل من: ياسين ياسر، ومؤمن صلاح، وياسين وائل. وقدم ناشئو تنس الطاولة بالنادي الأهلي أداءً مميزًا للغاية، ونجحوا في الظهور بشكل مميز ليحقق الفريق اللقب عن جدارة واستحقاق.

وأعرب أشرف عبد الفتاح، رئيس جهاز تنس طاولة بالنادي الأهلي، عن سعادته بالفوز ببطولة الجمهورية فرق، مؤكدًا ثقته في الفريق، وأنه يطمح لحصد المزيد من البطولات خلال المرحلة المقبلة.

ويقود جهاز تنس طاولة الأهلي أشرف عبد الفتاح رئيسًا، وفتحي عبده مديرًا لقطاع الناشئين، ومحمد عبد الحميد مدربًا لفريق 17 سنة ناشئين، وأحمد حامد مديرًا إداريًّا.‏