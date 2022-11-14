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الإصابة تبعد عمر مرموش عن ودية بلجيكا

محمد ثابت
نشر في: الإثنين 14 نوفمبر 2022 - 10:44 ص | آخر تحديث: الإثنين 14 نوفمبر 2022 - 10:44 ص

تأكد استبعاد عمر مرموش، لاعب فولفسبورج، من قائمة منتخب مصر بعد الاصابة التي تعرض لها مع ناديه و صعوبة لحاقه بودية منتخب مصر أمام بلجيكا المقرر لها يوم الجمعة المقبل بالكويت.

وأعلن روي فيتوريا القائمة النهائية لمبارة بلجيكا الودية والتي ضمت كلًا من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، أحمد الشناوي، محمد عواد.خط الدفاع: عمر جابر، أكرم توفيق، أحمد حجازي، علي جبر، أسامة جلال، محمود علاء، محمد حمدي، حسين السيد.

خط الوسط: طارق حامد، حمدي فتحي، محمد النني، إمام عاشور، محمود حمادة، محمد مجدي "أفشة".

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر، محمود حسن "تريزيجيه"، مصطفى محمد، أحمد حسن "كوكا"، عمر مرموش، محمد صلاح، أحمد سيد "زيزو".


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