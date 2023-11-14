إدانات عربية لقصف الاحتلال الإسرائيلي لمقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة

توالت الإدانات العربية، الرافضة لقصف الاحتلال الإسرائيلي الذي استهدف مقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة اليوم الاثنين.

وأدانت الإمارات بشدة هجوم الاحتلال، الذي استهدف مقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، مؤكدة رفضها القاطع لاستهداف اللجنة وكل المؤسسات والأعيان المدنية في قطاع غزة.

وشددت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان اليوم، "على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، وعلى أن الأولوية العاجلة هي الحفاظ على أرواح المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى المدنيين في القطاع بشكل آمن وعاجل ومستدام ودون عوائق".

ودعت "المجتمع الدولي إلى بذل أقصى الجهود لتجنب المزيد من تأجيج الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة، ودفع كافة الجهود المبذولة لتحقيق السلام الشامل والعادل، ومنع انجرار المنطقة لمستويات جديدة من العنف، والتوتر، وعدم الاستقرار".

من جانبها، أعربت وزارة الخارجية السعودية "عن إدانة المملكة بأشد العبارات الاستهداف السافر من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، لمقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة في فلسطين المحتلة، إذ يعد ذلك امتداداً لسلسلة الانتهاكات الإسرائيلية للقوانين والأعراف الدولية كافة".

كما أعربت الوزارة، عن "تضامن المملكة ووقوفها مع دولة قطر الشقيقة ضد هذا الاعتداء السافر، مجددةً مطالبتها بسرعة وضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته، ووضع حد فوري للانتهاكات التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ومحاسبتها وفقاً للقانون الدولي الإنساني، لما ارتكبته من جرائم بحق المدنيين والمستشفيات والمنشآت الحيوية في قطاع غزة المحاصر".

ومن جانبها، أدانت الكويت "القصف الذي تعرض له اليوم مقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة من قبل قوات الكيان الصهيوني، في جريمة جديدة ترتكبها ضمن سلسلة الجرائم البشعة التي تستهدف المدنيين الفلسطينيين ومقدراتهم"،بحسب بيان لوزارة الخارجية.

وقالت الوزارة: "إن ما قامت به قوات الاحتلال من عمل شنيع ضد اللجنة القطرية التي تعنى بإعادة الإعمار يكرس الأعمال العدائية التي اقترفتها بحق الشعب الفلسطيني الشقيق، غير آبهة بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، والمطالبات الدولية بوقف إطلاق النار".

وجدد البيان مطالبة الكويت لمجلس الأمن والمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياتهما، ووضع حد لهذه الانتهاكات الإسرائيلية التي تقوم بها قوات الاحتلال تحت تبريرات وأكاذيب مكشوفة للعالم.

وشددت وزارة الخارجية الكويتية على دعمها ومساندتها لكل الجهود التي تؤدي إلى استعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة بكل الوسائل وفقا لمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه.

ومن جانبها، أدانت وزارة الخارجية العراقية، بأشد العبارات قصف الاحتلال مقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة.

وقال أحمد الصحاف المتحدث باسم الوزارة في بيان اليوم: "إن العراق يدين بأشد العبارات استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بشكل ممنهج انتهاك القانون الدولي وجرائمها ضد المواطنين الفلسطينيين واعتداءاتها المتكررة وبشكل سافر على الأبنية والمنشآت الخدمية، التي كان آخرها قصف مقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة اليوم غير آبهة بالمطالبات الدولية بضرورة الوقف الفوري لهذه الحرب العدوانية على القطاع".

وشدد الصحاف "على تضامن حكومة وشعب العراق مع أبناء غزة، والمطالبة بوقف الهجمات العدائية على الآمنين فيها، التي تعد انتهاكا خطيرا لأحكام القانون الدولي والإنساني، لافتا إلى أن الوزارة تجدد مطالبتها لمجلس الأمن وللمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياتهم ووضع حد لهذه الانتهاكات التي تجاوزت بصورها وآثارها التدميرية حدود الوصف".

كما أدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة قصف الاحتلال الإسرائيلي مقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة، معتبرة ذلك في إطار عدوانها العسكري المتواصل الذي يستهدف المدنيين الفلسطينيين والأعيان المدنية في قطاع غزة، بما في ذلك المستشفيات، والمدارس، والجامعات، ودور العبادة، والمباني السكنية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.

وجددت المنظمة دعوتها المجتمع الدولي للتدخل وحمل الكيان الصهيوني- القائمة بالاحتلال- على الامتثال للقانون الدولي الإنساني وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، التي كان آخرها القرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 26 أكتوبر 2023، الذي يطالب بحماية المدنيين والأعيان المدنية، وحماية العاملين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية، والمرافق والأصول ذات الأغراض الإنسانية، وإتاحة الوصول الفوري والآمن والمستدام ودون عوائق للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وكانت مصر قد أدانت بشدة في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الاثنين، "قصف قوات الاحتلال لمقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، في امتداد سافر جديد لسلسلة الانتهاكات الإسرائيلية لأحكام القانون الدولي التي تنص على ضرورة حماية المدنيين والنأي عن استهداف المنشآت المدنية".

واعتبرت مصر "أن قصف مقر مهم لدولة عربية شقيقة يضطلع بدور أساسي في دعم جهود إعادة إعمار قطاع غزة، يتنافى مع مبادئ وقيم الإنسانية ولا يمكن تبريره تحت أي ذريعة أو مبررات مغلوطة".

وأعربت مصر عن تضامنها ووقوفها الكامل مع دولة قطر الشقيقة ضد هذا الاعتداء الغاشم، مجددة مطالبتها للأطراف الدولية بضرورة اتخاذ مواقف جادة وواضحة والاضطلاع بمسئولياتها إزاء وضع حد لتلك الاعتداءات الإسرائيلية في قطاع غزة، فضلاً عن توصيف الانتهاكات بمسمياتها دون مواربة ومحاسبة مرتكبيها.