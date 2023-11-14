استمرار فعاليات دورة تدريب مهندسي النخيل في الخارجة بالوادي الجديد

أكد الدكتور مجد المرسي، وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، استمرار فعاليات دورة تدريب مهندسي النخيل لليوم الثاني على التوالي بمركز الخارجة، في إطار مشروع الأمن الغذائي المدعوم من عدة جهات مختلفة بالتعاون مع المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، بحضور عدد من المهندسين الزراعيين، والأستاذة المتخصصين في النخيل.

من جانبه، أوضح الدكتور شريف الشرباصي، الخبير الدولي في التمور، أن فعاليات الدورة التدريبية في يومها الثاني، شملت طرق فصل الفسائل، وأفضل موعد لفصل وزراعة الفسائل، وكيفية فصل الفسائل وزراعة الفسائل، وطرق زراعة الفسائل، وإعداد الأرض، والإكثار باستخدام زراعة طريقة زراعة الأنسجة، وطرق الري وأهميته لنخيل البلح والتمور، وطرق الري والتسميد.

وأشار، إلى استمرار فعاليات التدريب لضمان التعريف بكل ما يخص زراعة النخيل، وكذلك طرق رعاية نخيل البلح المثمر وإنتاج أجود أنواعه.