مصادر فلسطينية: مستعمرون يدمرون خطوط مياه ويحطمون أشجارا جنوب الخليل

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دمر مستعمرون بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، خطوط المياه في خربة الثعلا، وأطلقوا أغنامهم في أراضي المواطنين جنوب الخليل.

وأكد منسق اللجان الشعبية والوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان في جنوب الخليل، راتب الجبور لـ"وفا"، أن مستعمرين من مستعمرة "كرمئيل" المقامة على أراضي المواطنين، دمروا بحماية قوات الاحتلال خطوط المياه المؤدية إلى خربة الثعلا بمسافر يطا جنوب الخليل.

كما أطلق مستعمرون من مستعمرتي "متسبي يائير" و"أفيجال" أغنامهم في مزارع المواطنين وأشجارهم بخربة قويويص، ودمروا السياج والأسلاك الشائكة المحيطة بأراضي الفلسطينيين، وكسروا ما يزيد على 20 شجرة، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

كما اقتحم جنود الاحتلال قرية بيت عمرة جنوب الخليل، وفتشوا منازل عدد من الفلسطينيين.

واعتلى مستعمرون قمة "التل الأبيض" في منطقة حوارة شرق يطا جنوب الخليل.

ويضيّق المستعمرون وقوات الاحتلال الخناق على الفلسطينيين، لإرغام أهالي الخرب والقرى على الرحيل من أراضيهم لسرقتها لصالح توسيع دائرة الاستعمار جنوب الخليل.