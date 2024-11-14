 زوجة مانديلا تنتقد حالة الصمت الدولي تجاه الاعتداءات على غزة ولبنان وسوريا والسودان - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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زوجة مانديلا تنتقد حالة الصمت الدولي تجاه الاعتداءات على غزة ولبنان وسوريا والسودان

أ ش أ
نشر في: الخميس 14 نوفمبر 2024 - 10:51 م | آخر تحديث: الخميس 14 نوفمبر 2024 - 10:51 م

انتقدت المناضلة والسياسية الموزمبيقية "جراسا ماشيل"، زوجة زعيم جنوب إفريقيا الراحل نيلسون مانديلا، حالة الصمت الدولي تجاه الاعتداءات التي تجري في قطاع غزة ولبنان وسوريا والسودان.

وقالت في تصريحات لها اليوم، إن ما يحدث من انتهاكات هو نتيجة الصمت الدولي، داعية الجميع إلى التحلي بالشجاعة الكافية لقول الحقيقة بأي ثمن "وتحويل أنفسنا إلى محاربين للسلام".

وتابعت: "وباعتبارنا أفارقة، فإننا نعرف جيداً تكلفة الصمت.. يجب علينا أن نستحضر من أعماقنا الشجاعة والتعاطف لقول الحقيقة بأي ثمن وتحويل أنفسنا إلى محاربين للسلام".


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