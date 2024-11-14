 الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض مسيرة في إيلات - بوابة الشروق
الخميس 14 نوفمبر 2024 5:34 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض مسيرة في إيلات


نشر في: الخميس 14 نوفمبر 2024 - 5:00 ص | آخر تحديث: الخميس 14 نوفمبر 2024 - 5:00 ص

أعلن الجيش الإسرائيلي مساء يوم الأربعاء، أن قوارب سلاح البحرية تمكن من اعتراض طائرة مسيرة حاولت الدخول إلى أراضي إسرائيل من الجهة الشرقية في منطقة إيلات.

وقال الجيش في بيان: "بعد سماع صفارات الإنذار قبل قليل في منطقة إيلات، اعترض قارب تابع للبحرية الإسرائيلية طائرة مسيرة أطلقت من الشرق، وتم إطلاق صفارات الإنذار وفقا للبروتوكول".

ومن جانبها، قالت المقاومة الإسلامية في العراق: "استمرارا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونصرة لأهلنا في فلسطين ولبنان، وردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق مساء اليوم الأربعاء 13-11-2024، هدفا حيويا في أم الرشراش "ايلات" المحتلة، بواسطة الطيران المسير".

وأكدت المقاومة الإسلامية في بيانها "استمرار عملياتها في دك معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك