الحبس 3 سنوات للمتهم بممارسة الدجل وانتهاك قبور الموتى في الشرقية

أصدرت محكمة جنح مستأنف دوائر العاشر من رمضان وبلبيس وأبو حماد بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار شادي جورج، رئيس المحكمة، حكمها في القضية رقم 1519 جنح قسم القرين لسنة 2024، بمعاقبة متهما بالحبس لمدة 3 سنوات مع الشغل؛ لاتهامه بارتكاب أعمال سحر وشعوذة وانتهاك حرمة القبور بمدينة القرين.

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم، إن تلك الواقعة ترفضها كل الأديان السماوية، وأصبحت تمثل ظاهرة في مجتمعنا يجب التصدي لها بكل حزم؛ لذا فإن المحكمة تقضي بما استقر في عقيدتها بتأييد حبس المتهم لمدة 3 سنوات مع الشغل والمصاريف.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارا يفيد بورود بلاغ بتمكن مجموعة من الأهالي من التحفظ على شخص يبلغ من العمر 64 عاما، مقيم بمدينة القرين؛ وذلك أثناء تواجده داخل مقبرة في إحدى القرى التابعة لنطاق قسم القرين.

وتبين أن المتهم كان يحاول دفن عدد كبير من الأسحار وأوراق تحوي طلاسم باللون الأحمر، فيما ضبط بحوزته مجموعة من الصور لسيدات وفتيات ورجال من أهالي المنطقة.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1519 إداري قسم شرطة القرين لسنة 2024، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالته إلى المحكمة، التي أصدرت حكمها المتقدم.