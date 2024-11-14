سباليتي يعلن تشكيل إيطاليا لمواجهة بلجيكا في دوري الأمم

أعلن لوتشيانو سباليتي، المدير الفني للمنتخب الإيطالي، التشكيل الرسمي لمنتخب بلاده لمواجهة مستضيفه بلجيكا، في العاشرة إلا الربع من مساء اليوم، الخميس، على ملعب الملك بودوان، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة دوري الأمم الأوروبية.

ويحتل منتخب إيطاليا، قبل مباراة اليوم، صدارة المجموعة الأولى من التصنيف الأول برصيد 10 نقاط، فيما يحتل منتخب بلجيكا المركز الثالث برصيد 4 نقاط خلف فرنسا الثاني برصيد 9 نقاط.

ويدخل منتخب إيطاليا مباراة اليوم بتشكيل يضم:

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.

خط الدفاع: جيوفاني دي لورينزو، أليساندرو بونجيورنو وأليساندرو باستوني.

خط الوسط: أندريا كامبياسو، دافيد فراتيسي،، نيكولو باريلا، نيكولو روفيلا، ساندرو تونالي وفيدريكو ديماركو.

الهجوم: ماتيو ريتيجي.

فيما يتواجد على مقاعد البدلاء كل من: أليكس ميريت، جوليلمو فيكاريو، نيكولو سافونا، فيدريكو جاتي، ميمح أوكولي، بيترو كوموتزو، ديستيني أودوجي، مانويل لوكاتيلي، دانيل مالديني، جياكومو راسبادوري، مويس كين ونيكولو بيسيلي.