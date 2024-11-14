الصحة اللبنانية: مقتل 3 وإصابة 12 في غارة إسرائيلية على بعلبك

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، مقتل 3 أشخاص، وإصابة 12 آخرين بجروح، في حصيلة أولية للغارة التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على حي الشعب بعلبك.

وقالت في تدوينة عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، مساء الخميس، إن «غارة العدو الإسرائيلي على حي الشعب بعلبك أدت في حصيلة أولية إلى سقوط 3 شهداء، ورفعت أشلاء من المكان يتم التحقق من هوية أصحابها، إضافة إلى إصابة 12 آخرين بجروح».

وفي وقت سابق، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارة جوية على مدينة بعلبك في منطقة البقاع، مستهدفًا مبنى من طبقتين في حي الشعب.

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة استهداف الغارة الإسرائيلية لحي الشعب في بعلبك، حيث أظهرت اللحظات الأولى لتدمير المبنى.

وتأتي هذه الغارة في وقت متأزم يشهد فيه لبنان تصعيدًا عسكريًا مستمرًا من قبل الطائرات الحربية الإسرائيلية.