صحيفة عبرية تكشف ملابسات مقتل 6 من جنود لواء جولاني في كمين لحزب الله

كشف موقع صحيفة «يديعوت أحرونوت»، ملابسات مقتل 6 من جنود لواء جولاني في معركة بقرية في جنوب لبنان، بعد أن كشف جيش الاحتلال الإسرائيلي عن هوية القتلى الستة، أمس الأربعاء.

ونقلت «سكاي نيوز عربية»، عن الموقع قوله، إن «الجنود الستة قتلوا صباح الأربعاء، في اشتباك مع عناصر من حزب الله في إحدى القرى في جنوب لبنان، وإن جنديا آخر أصيب بجروح متوسطة في الاشتباك ذاته».

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن جميع الجنود القتلى يتبعون الكتيبة 51 في لواء جولاني، وأنهم قتلوا في كمين «أثناء نشاط عملياتي».

وقال الموقع العبري، إن «الوحدة العسكرية دخلت القطاع الليلة الماضية، كجزء من عملية الفرقة 36 لإجراء عمليات تمشيط بالقرب من الحدود اللبنانية، خصوصا وأن القوات الإسرائيلية كانت قد قصفت المنطقة قبل دخول الوحدة العسكرية إليها».

ولفت إلى أن «تحقيقا عسكريا أوليا أفاد بأنه في حوالي الساعة 10 صباحاً، دخلت مفرزة من لواء جولاني مبنى كان يضم عناصر من حزب الله؛ الذين فتحوا نيران أسلحتهم على الجنود من مسافة قريبة».

وأوضح أن «القوات الإسرائيلية تشتبه بأن عناصر حزب الله خرجوا من نفق مخفي تحت الأرض، على الرغم من الغارات الجوية الإسرائيلية السابقة على المنطقة ذاتها».

وأضافت القوات الإسرائيلية أنه «بعد خروج مقاتلي حزب الله من النفق اندلعت معركة شرسة عن قرب، مما أسفر عن مقتل مقاتل واحد على الأقل من حزب الله، واستمرت الاشتباكات لعدة ساعات حتى تم تأمين السيطرة».