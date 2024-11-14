أوتشا تحذر من خطورة الوضع شمال غزة

حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية «أوتشا»، من تزايد الأوضاع الإنسانية صعوبة في قطاع غزة، مع استمرار عمليات النزوح المتكررة للسكان.

وبحسب ما نشرته صحيفة «القدس العربي»، أكد المكتب أن النزوح المتكرر يزيد عوامل ضعف السكان، فيما تنفد الموارد الضرورية.

وأشار إلى أن 79% من مساحة قطاع غزة لا تزال خاضعة لأوامر إخلاء نشطة، لافتا إلى أن الجيش الإسرائيلي يصدر الأوامر للفلسطينيين بالتوجه إلى منطقة المواصي وما حولها جنوبي قطاع غزة، والتي تفتقر إلى البنية الأساسية البسيطة والخدمات الضرورية.

ولفت إلى أن جهود توسيع نطاق الاستجابة الإنسانية في جنوب ووسط غزة لا تزال تواجه العوائق، بسبب الأعمال القتالية النشطة وتدهور الوضع الأمني وعراقيل الوصول الإنساني.

وذكر أن الشركاء العاملين على التصدي لانعدام الأمن الغذائي، أكدوا أن أكثر من 100 مطبخ ينتج 400 ألف وجبة يوميا في وسط وجنوب غزة تواجه خطرا مستمرا بالإغلاق.

وأشار إلى ما أعلنه برنامج الأغذية العالمي، وفقا لبيانات جمعت في أواخر أكتوبر، بأن مجموعات غذائية كاملة قد اختفت من أسواق غزة.

ويوضح «أوتشا» أنه في أنحاء القطاع، اختفت تقريبا منتجات الألبان والبيض، بينما يندر وجود القليل من الفواكه والخضراوات بأسعار باهظة للغاية.

وأشار إلى أن أسعار الكثير من السلع زادت لأعلى من 1000% مقارنة بأسعارها قبل الصراع الحالي.

وفي هذا السياق، أعلن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، في تقرير جديد، أنه بعد عام من العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، ارتفع مؤشر غلاء المعيشة بشكل جاد لتبلغ نسبته 359%، وأن الرقم القياسي لأسعار المستهلك خلال شهر تشرين أول/ أكتوبر الماضي مقارنة مع شهر أيلول/ سبتمبر ارتفع بواقع 19.84%.

وفي هذه الأوقات، يشتكي سكان قطاع غزة من عدم القدرة على شراء ما يتوفر من مواد غذائية في الأسواق، بسبب ارتفاع أثمانها وعدم امتلاكهم المال اللازم، بعد أن ضاعفت الحرب من معدلات الفقر والبطالة، وجعلت جميع السكان يعتمدون على المساعدات الخارجية، والتي تضع سلطات الاحتلال قيودا على دخولها أيضا.

وكان المكتب الأممي أشار إلى أن 6 محاولات طُلبت يومي الثلاثاء والأربعاء من السلطات الإسرائيلية لتوصيل مساعدات منقذة للحياة إلى محافظة شمال غزة المحاصرة، قد مُنعت.

وأوضح أن البعثات التي طلب إذنا للمرور كانت تهدف إلى توصيل الغذاء والماء إلى جباليا وبيت حانون وبيت لاهيا، وتوفير خدمات حماية ودعم نفسي واجتماعي للأطفال.

هذا ونقل موقع الأمم المتحدة عن ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم المنظمة الدولية، قوله «إن كل محاولات الأمم المتحدة للوصول إلى تلك المناطق بالغذاء والماء والدعم الصحي قد رُفضت أو عُرقلت».

وأضاف أن الأمم المتحدة قدمت 4 طلبات إضافية إلى السلطات الإسرائيلية للوصول إلى تلك المناطق يوم الخميس، بمساعدات منقذة للحياة.