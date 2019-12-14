إيران تأمل أن تسفر زيارة رئيسها لليابان عن خطوات لتخفيف التوتر في المنطقة



أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، عن أمله في أن تسفر زيارة رئيس البلاد حسن روحاني لليابان في وقت لاحق الشهر الجاري عن خطوات مهمة لتخفيف حدة التوتر في المنطقة.

وفي مؤتمر صحفي عقده اليوم السبت في تبريز (شمال غرب إيران، أعتبر عباس موسوي زيارة روحاني إلى اليابان مهمة، وقال أن اليابان دولة مهمة في غرب آسيا ولدينا الكثير من التبادل والتعاون معها،بحسب وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).

وقال موسوي إن اليابان كدولة صديقة تقترح وبنية حسنة، حماية مصالح الجميع في المنطقة، موضحا ان اليابان قدمت اقتراحات لتخفيف التوترات في المنطقة، ونأمل في اعتماد خطوات في هذه الزيارة لتحقيق النتيجة المرجوة.

وعن الانتخابات الأخيرة في بريطانيا، قال: إنها قضية داخلية لاتعنينا ، معربا عن أمله بالتزام بريطانيا مع الاتحاد الاوروبي فرنسا والمانيا وروسيا والصين بتعهداتها تجاه إيران في اطار الاتفاق النووي.

وتابع: بعد وصول (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب إلى السلطة، انسحبت الولايات المتحدة من العديد من المعاهدات الدولية وتصرفت كما لو كانت قد حدثت ثورة.

وذكر موسوي أن القرار 2231 الصادر عن مجلس الامن الدولي لم يمنع ايران من اجراء اي اختبار صاروخي اطلاقا.

يشار إلى أن الولايات المتحدة وفرنسا ودول اوروبية اخرى تتصف الاختبارات الصاروخية بانها انتهاك للقرار 2231.

وفي إشارة إلى تبادل المعتقلين بين إيران والولايات المتحدة الأسبوع الماضي، قال: "نحن الآن على استعداد لنتبادل جميع السجناء الإيرانيين في أمريكا، اذن الكرة في ملعب أمريكا الآن".

كانت أمريكا أفرجت عن الإيراني سليماني مقابل قيام إيران بالإفراج عن الأمريكي تشي يه وانج.