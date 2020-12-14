 انفجار بناقلة نفط بريطانية في ميناء جدة بالسعودية - بوابة الشروق
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انفجار بناقلة نفط بريطانية في ميناء جدة بالسعودية

رويترز
نشر في: الإثنين 14 ديسمبر 2020 - 8:25 ص | آخر تحديث: الإثنين 14 ديسمبر 2020 - 8:25 ص

قالت شركة هافنيا للشحن إن إحدى ناقلات النفط التابعة لها أصيبت من قبل "مصدر خارجي" مجهول مما تسبب باشتعال حريق ووقوع انفجار أثناء تفريغ السفينة في ميناء جدة بالسعودية.

وأوضحت هافنيا في بيان على موقعها في الإنترنت  اليوم الاثنين: "أصيبت بي دبليو راين من مصدر خارجي أثناء تفريغها في جدة بالمملكة العربية السعودية، في نحو الساعة 00:40 بالتوقيت المحلي يوم 14 ديسمبر 2020 ، مما تسبب في انفجار وحريق لاحق على متن السفينة".

وأضافت الشركة أن الطاقم أخمد الحريق، ولم يصب أحد. وأضافت أن أضرارا لحقت بأجزاء من جسم السفينة. 

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